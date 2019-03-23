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    Тренер збірної Португалії: «На останньому рубежі Україна грала відмінно»

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    Тренер збірної Португалії: «На останньому рубежі Україна грала відмінно»
    ФФУ

    Втім, Фернанду Сантуш не приховував свого розчарування

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    «Ми діяли дуже добре, але могли й краще. Утім, гра є гра… Ми мали багато можливостей забити, але на останньому рубежі збірна України грала відмінно. У першому таймі наші дії були більш збалансованими. По перерві нам не вистачало агресії на флангах. Але в цьому й полягав план суперника. Він залишив нас без вільних зон.

    На жаль, багато команд діють проти нас так, як сьогодні зіграла Україна. Важко… Українці захищалися, сподіваючись на контратаки. Упевнений, так само буде грати й збірна Сербії, але, сподіваюся, нам до снаги здобути в тому матчі три очки», - сказав головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш.

    Нагадаємо, що головною сенсацією другого змагального дня відбірної кампанії Євро-2020 з футболу стала нічия у матчі збірних Португалії та України в Лісабоні.

    25 березня о 21:45 збірна України розпочне свій другий матч відбірного циклу чемпіонату Європи-2020. Суперник - збірна Люксембургу.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Україна тренер Фернанду Сантуш
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