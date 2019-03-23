Відбір Євро-2020: перші перемоги Італії, Іспанії, Мальти та інші матчі суботи (відео)



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19-річний нападник Мойзе Кен забив у першому ж матчі в складі збірної Італії BBC

Сенсацій 23 березня не було

Відбулися вісім заключних поєдинків першого туру відбірного турніру чемпіонату Європи-2020. На відміну від перших двох ігрових днів, коли казахстанці трощили Шотландію, а Україна грала внічию в Португалії, у суботу, 23 березня, сенсацій не було. Виграли ті команди, від яких перемог і очікували.

Грузія - Швейцарія - 0:2

Голи: 0:1 - Стівен Цубер (56). 0:2 - Закарія (80)

Ґібралтар - Ірландія - 0:1

Гол: 0:1 - Джефф Гендрік (49)

Мальта - Фарерські острови - 2:1

Голи: 1:0 - Нвоко (13). 2:0 - Стів Борґ (77). 2:1 - Якуп-Людвіґ Томпсен (90+8)

На 64-й хвилині Брандур Ольсен (Фарери) не реалізував пенальті

Швеція - Румунія - 2:1

Голи: 1:0 - Робін Квайсон (33). 2:0 - Віктор Классон (33). 2:1 - Кешеру (58)

Боснія і Герцеґовина - Вірменія - 2:1

Голи: 1:0 - Раде Круніч (33). 2:0 - Дені Мілошевіч (80). 2:1 - Генріх Мхітарян (90+3, з пенальті)

Італія - Фінляндія - 2:0

Голи: 1:0 - Барелла (7). 2:0 - Мойзе Кен (74)

Ліхтенштейн - Греція - 0:2

Голи: 0:1 - Фортуніс (45+1). 0:2 - Анастасіос Доніс (80)

Іспанія - Норвегія - 2:1

Голи: 1:0 - Родріґо (16). 1:1 - Джошуа Кінґ (65, з пенальті). 2:1 - Серхіо Рамос (71, з пенальті)

Завтра, 24 березня, розпочнеться другий тур відбірного турніру.