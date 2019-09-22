Ярмоленко забив у ворота «Манчестер Юнайтед» (відео)
Андрій Ярмоленко поступово набирає форму після пов'язаної з травмою тривалої паузи
UA-Футбол
Українець відзначився у поточному сезоні другим голом
Вінґер лондонського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі шостого туру англійської Прем’єр-ліги у ворота «Манчестер Юнайтед».
Читайте також
Перед свистком на перерву Андрій влучно пробив у нижній кут з району одинадцятиметрової позначки після передачі Феліпе Андерсона.
Наразі в середині другого тайму гол українця залишається у матчі єдиним.