  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ярмоленко забив у ворота «Манчестер Юнайтед» (відео)

    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко поступово набирає форму після пов'язаної з травмою тривалої паузи - Ярмоленко забив у ворота «Манчестер Юнайтед» (відео)
    Андрій Ярмоленко поступово набирає форму після пов'язаної з травмою тривалої паузи
    UA-Футбол

    Українець відзначився у поточному сезоні другим голом

    Вінґер лондонського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі шостого туру англійської Прем’єр-ліги у ворота «Манчестер Юнайтед».

    Читайте також

    Перед свистком на перерву Андрій влучно пробив у нижній кут з району одинадцятиметрової позначки після передачі Феліпе Андерсона.

    Наразі в середині другого тайму гол українця залишається у матчі єдиним.

     Читайте також: Андрій Ярмоленко забив перший свій м’яч у новому сезоні чемпіонату Англії (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК Манчестер Юнайтед ФК «Вест Гем Юнайтед» Феліпе Андерсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ