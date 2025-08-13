Головна Спорт Новини
Відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу
У церемонії жеребкування взяли участь голова дирекції Кубку України Лужний та військовослужбовець 92 ОШБр Хряпін

Цього сезону в розіграші Кубка беруть участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська

Сьогодні, 13 серпня, в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

У церемонії взяли участь голова дирекції Кубку України Олег Лужний та військовослужбовець 92 ОШБр, сержант, інструктор групи інструкторів Артур Хряпін.

Цього сезону в розіграші Кубка беруть участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/32 фіналу Кубка змагатимуться:

  • 8 переможців кваліфікаційного раунду;
  • 32 команди ПФЛ (по 16 з першої та другої ліг);
  • 4 представники ААФУ: «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.), «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.), «Корміл» (Яворів, Львівська обл.), «Маяк» (Сарни, Рівненська обл.);
  • 12 команд Української Прем’єр-Ліги.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубку України-2025/2026

  • «Карбон» – «Інгулець»
  • «Скала 1911» – «Поділля» 
  • «Вікторія» – «Ворскла»
  • «Локомотив» – «Колос» 
  • «Ужгород» – «Фенікс-Маріуполь»
  • «Нива Вінниця» – «ЮКСА» 
  • «Маяк» – «Металіст»  
  • «Олміпія» – «Вільхівці»  
  • «Авангард» – «Буковина»
  • «Чайка» – «Лісне» 
  • «Колос Полонне» – «Нафтовик-Долина» 
  • «Агротех» – «Епіцентр»   
  • «Денгофф» – «Прикарпаття-Благо» 
  • «Фазенда» – «Металург»
  • «Корміл» – «Рух» 
  • «Пробій» – «ЛНЗ»   
  • «Чорноморець» – «Зоря»
  • «Діназ» – «Агробізнес»
  • «Пенуел» – «Карпати»
  • «Лівий Берег» – «Кудрівка»
  • IRON – «Полтава»
  • «Металіст 1925» – «Оболонь» 
  • «Коростень-Агро-Нива» – «Верес» 
  • «Атлет» – «Чернігів»   
  • «Полісся Ставки» – «Ребел» 
  • «Гірник-Спорт» – «Тростянець» 
  • «Куликів-Білка» – «Кривбас» 
  • «Реал Фарма» – «Нива Тернопіль» 

Базові дати матчів 1/32 фіналу – 23-24 серпня 2025 року. 

Чотири представники України в єврокубках («Динамо», «Шахтар», «Полісся», «Олександрія») розпочнуть виступ з 1/16 фіналу.

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) –  Ванат (40).

