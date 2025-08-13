Відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу
Цього сезону в розіграші Кубка беруть участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська
Сьогодні, 13 серпня, в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».
У церемонії взяли участь голова дирекції Кубку України Олег Лужний та військовослужбовець 92 ОШБр, сержант, інструктор групи інструкторів Артур Хряпін.
Цього сезону в розіграші Кубка беруть участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.
На стадії 1/32 фіналу Кубка змагатимуться:
- 8 переможців кваліфікаційного раунду;
- 32 команди ПФЛ (по 16 з першої та другої ліг);
- 4 представники ААФУ: «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.), «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.), «Корміл» (Яворів, Львівська обл.), «Маяк» (Сарни, Рівненська обл.);
- 12 команд Української Прем’єр-Ліги.
Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубку України-2025/2026
- «Карбон» – «Інгулець»
- «Скала 1911» – «Поділля»
- «Вікторія» – «Ворскла»
- «Локомотив» – «Колос»
- «Ужгород» – «Фенікс-Маріуполь»
- «Нива Вінниця» – «ЮКСА»
- «Маяк» – «Металіст»
- «Олміпія» – «Вільхівці»
- «Авангард» – «Буковина»
- «Чайка» – «Лісне»
- «Колос Полонне» – «Нафтовик-Долина»
- «Агротех» – «Епіцентр»
- «Денгофф» – «Прикарпаття-Благо»
- «Фазенда» – «Металург»
- «Корміл» – «Рух»
- «Пробій» – «ЛНЗ»
- «Чорноморець» – «Зоря»
- «Діназ» – «Агробізнес»
- «Пенуел» – «Карпати»
- «Лівий Берег» – «Кудрівка»
- IRON – «Полтава»
- «Металіст 1925» – «Оболонь»
- «Коростень-Агро-Нива» – «Верес»
- «Атлет» – «Чернігів»
- «Полісся Ставки» – «Ребел»
- «Гірник-Спорт» – «Тростянець»
- «Куликів-Білка» – «Кривбас»
- «Реал Фарма» – «Нива Тернопіль»
Базові дати матчів 1/32 фіналу – 23-24 серпня 2025 року.
Чотири представники України в єврокубках («Динамо», «Шахтар», «Полісся», «Олександрія») розпочнуть виступ з 1/16 фіналу.
Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».
Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь
«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium
«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).
«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).
Голи: Оршич (2), Коррея (55).
Жовті картки: Кіна (90+4) – Ванат (40).