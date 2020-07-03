Спортивний директор «Минаю» підтвердив: розмова «про 500 тисяч гривень від «Карпат» була



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Михайло Кополовець може похизуватися дружніми стосунками з Григорієм Козловським Фото - UA-Футбол

Михайло Кополовець також підтвердив, що до відома власника львівського «Руху» поставив саме він

Першоліговий футбольний клуб «Рух» зі Львова опублікував відео з записом телефонної розмови, в якій виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин у бесіді зі спортивним директором «Минаю» Михайлом Кополовцем говорить, що співвласник «левів» Олег Смалійчук заплатить по 500 тисяч гривень кожному, хто обіграє «Рух».

Кополовець підтвердив, що ці розмови дійсно не є змонтованими.

«Мені надходить дзвінок від генерального директора [«Карпат»] Ящишина. На мій погляд... Я відразу зрозумів, що це провокація з їх боку, тому що вони знають, що ми з Козловським давно дружимо. Він приїжджає до нас на ігри, ми в хороших стосунках. Мені телефонують, кажуть, що пропонують по 500 тисяч за ігри», - розповів Кополовець в коментарі Football.ua.

«Мені дивно, не можу зрозуміти одного: у людей немає грошей на виїзди, немає на зарплати футболістам, у них проблеми... І вони пропонують мені 500 тисяч і кажуть, щоб я оголосив всій першій лізі про це. Провокація чистої води. Зрозуміло, що я довів до відома Козловського, сказав, що «Карпати»...»

«Не знаю, як воно буде далі, тому що не виключено, що вони мене записували, тому це зробив я. Я в ці ігри не граю. Було зрозуміло, що це якийсь зашквар, якась провокація, тому що вони не можуть не знати, що ми дружимо. З тим же спортивним директором «Руху» Вовою Лапицьким ми знаємо один одного 20 років. Чому саме мені подзвонили? Не знаю, ось така от ситуація».

«Карпати» найближчим часом повинні бути виключені з Прем'єр-ліги за неявку на дві гри. Львівський клуб пояснив неявку фінансовими проблемами.