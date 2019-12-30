Відомий Український тенісист став виноробом



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Любов до вина тенісисту прищепили у Бордо

Цього місяця Сергій Стаховський розлив по пляшках своє перше вино

Провідний український тенісист Сергій Стаховський опанував нову справу не пов’язану зі спортом – досить несподівано одна з найкращих ракеток країни став займатися виноробством. Чому захопився такою незвичною справою, Сергій розповів в інтерв’ю сайту «Большой теннис Украины»:

-У 2010 році я став грати клубний чемпіонат за команду з Бордо, а головними спонсорами там зібралися всі гран-крю Бордо. І ось щовечора директор клубу спускається до свого підвалу, де у нього зберігаються сотні ... навіть тисячі пляшок вина і пригощає команду. А я до алкоголю взагалі ніяк, ніколи ні горілка, ні пиво мене не цікавили. Але там не просто п'ють вино, це ж ціла культура. Випити, обговорити що вони відчувають, що не відчувають, починають вгадувати якого року вино, який урожай. І мене це зачепило!, - ділиться Стаховський, - У 2015 році я зважився і взяв в оренду 20 гектарів під свої виноградники в самому початку Карпатських гір. Два роки ми їх переробляли, пересаджували, робили полив.І вже в 2018 році залили перше вино в бочки, а зовсім недавно, 17 грудня, розлили його в пляшки.

Виноградники Сергія Стаховського

За словами тенісиста, перш за все вирішив почастувати своїм продуктом фахівців з Бордо, і результатом лишився задоволений:

- Нешодавно, коли у мене були ігри в командному чемпіонаті Франції, я взяв дві пляшки нашого вина і повіз тим самим виноробам, які свого часу заразили мене цим процесом. Я привіз наше "мерло" і "сапераві". Мені було дуже важливо почути їхню думку і в той же час було моторошно ніяково, адже я і близько поки що не можу назвати себе виноробом, особливо в порівнянні з настільки досвідченими людьми. Але в підсумку, після дегустації, я залишився задоволений отриманими позитивними оцінками. Мені сказали, що вино має дуже цікавий смак і вже подали запит на реалізацію в Бордо.

Також ми зараз ведемо переговори про те, щоб виставлятися в музеї вина в Бордо "Cite du vin" і якщо у нас все вийде, то ми станемо другим українським брендом, представленим в одній з головних пам'яток Франції.

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