  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зганьбили країну. 20 українських футболістів і тренерів дискваліфіковані довічно

    • Розсилка
    Колишній головний тренер київського Арсеналу Сергій Литовченко - Зганьбили країну. 20 українських футболістів і тренерів дискваліфіковані довічно
    Колишній головний тренер київського Арсеналу Сергій Литовченко
    Фото Football.UA

    Дискваліфікацію отримали три тренера, два функціонера і 20 футболістів

    Другий за силою дивізіон чемпіонату Вірменії, Перша ліга, завершено достроково через скандал з договірними матчами, а з 58 дискваліфікованих осіб 45 довічно заборонили займатися будь-якою футбольної діяльністю.

    Як повідомляє Федерація футболу Вірменії, серед заблокованих футболістів, тренерів і функціонерів виявилася велика кількість громадян України, а саме 25 осіб, з яких 20 ніколи не зможуть займатися будь-якою футбольної діяльністю.

    Варто відзначити, що багато футболістів зі списку виступали в українській Прем’єр-лізі, а серед заблокованих особистостей є екс-гравці Сум і колишній президент футбольного клубу Суми Ростислав Козар, який отримав дискваліфікацію в Україні за участь в договірних матчах в 2019 році.

    Також довічно усунений від футбольної діяльності колишній головний тренер київського Арсеналу Сергій Литовченко та екс-півзахисник молодіжної збірної України і Волині Олег Гуменюк, який свого часу погодився виступати в чемпіонаті Криму.

    До вашої уваги повний список українців, замішаних в договірних матчах в Вірменії:

    1. Ростислав Козар (фактичний власник ФК Арагац, довічно);

    2. Юрій Окул (головний тренер ФК Арагац, довічно);

    3. Євген Коняшин (футболіст ФК Арагац, довічно);

    4. Ілля Глушицький (футболіст ФК Арагац, довічно);

    5. Микита Філатов (футболіст ФК Арагац, 3 роки + штраф);

    6. Богдан Суходуб (футболіст ФК Торпедо, довічно);

    7. Мирослав Діда (футболіст ФК Торпедо, 1 рік);

    8. Єгор Луговий (футболіст ФК Торпедо, довічно);

    9. Дмитро Клімаков (футболіст ФК Масис, довічно);

    10. Дмитро Михайличенко (футболіст ФК Масис, 1 рік);

    11. Михайло Попов (футболіст ФК Масис, 3 роки);

    12. Олег Гуменюк (футболіст ФК Масис, довічно);

    13. Олексій Бондаренко (футболіст ФК Масис, 1 рік + штраф);

    14. Сергій Литовченко (головний тренер ФК Локомотив, довічно);

    15. Євген Захарченко (футболіст ФК Локомотив, довічно);

    16. Тимофій Шеремета (футболіст ФК Локомотив, довічно);

    17. Ігор Биковський (футболіст ФК Локомотив, довічно);

    18. Артем Пилипенко (футболіст ФК Локомотив, довічно);

    19. Ілля Ходулях (футболіст ФК Локомотив, довічно);

    20. Сергій Дячук (футболіст ФК Локомотив, довічно);

    21. Дмитро Копитов (футболіст ФК Локомотив, довічно);

    22. Антон Антошин (футболіст ФК Локомотив, довічно);

    23. Ярослав Ясницький (футболіст ФК Локомотив, довічно);

    24. Анатолій Пісковець (колишній головний тренер ФК Локомотив, довічно);

    25. Максим Дробний (фактичний власник ФК Локомотив, інвестор, довічно).

    Читайте також:
    У Вірменії гучний скандал з футбольними «договірняками». 58 осіб Дискваліфікували
    штраф тренер Сергій Литовченко Перша ліга Ростислав Козар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ