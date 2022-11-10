Відповідь хейтерам: українець Малиновський провів яскравий матч за «Аталанту» (відео)

Руслан Малиновський відзначився асистом у поєдинку проти «Лечче»

У середу, 9 листопада, «Аталанта» невдало гостювала на полі «Лечче» у 14-му турі італійської Серії А. На жаль, клуб із Бергамо поступився супернику 2:1. Про це повідомляє «Главком».



Навіть класна результативна передача Руслана Малиновського не допомогла «Аталанті» уникнути поразки 2:1. Усі голи були забиті у першому таймі, автором єдиного м'яча «Аталанти» став Дуван Сапата.

Український півзахисник розпочав поєдинок у стартовому складі та провів на полі 80 хвилин. Замість нього у гру вступив Расмус Гойлунд.

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Статистичний портал WhoScored високо оцінив гру Малиновського. Руслан став одним із найкращих гравців «Аталанти» у матчі проти «Лечче» – 7.5 бала. Таку ж оцінку отримали ще два футболісти клубу з Бергамо – Едерсон та Надір Зортея.

Цікаво, що Малиновський зробив свій другий асист у 13-ти зіграних матчах. Також в активі Руслана один гол.

Найкращим футболістом зустрічі у складі обох команд став Мортен Дуе Г'юлманд – 7.9 бала.

«Аталанта» після поразки посідає 5-те місце, маючи у своєму активі 27 очок. Стільки ж в «Інтера» та «Лаціо», які йдуть на 4-му та 3-му місцях. «Лечче» з 12 пунктами розташовується на 16-й сходинці серед 20 клубів.

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