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Український футболіст Малиновський – за крок від трансферу з «Аталанти»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Український футболіст Малиновський – за крок від трансферу з «Аталанти»
Малиновський конфліктує з тренером команди
фото з відкритих джерел

Руслан Малиновський може покинути «Аталанту» в найближче трансферне вікно

Хавбек збірної України та «Аталанти» Руслан Малиновський дедалі ближче до прощання з італійським клубом. Про це повідомляє Calcio Atalanta з посиланням на Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, відхід українця ймовірний вже в трансферне зимове вікно.

«У повітрі витає прощання з Русланом Малиновським. Раніше він відповідав за голи, а тепер, схоже, у фазі інволюції. Січень не за горами», – повідомляє видання.

Цікаво, що ще нещодавно футболіст говорив про свої охололі стосунки з наставником команди Джан П’єро Гасперіні. Малиновський зазначав, що тренер хоче бачити на його позиції гравця з іншим профайлом.

Раніше послугами Малиновського цікавилися «Марсель», «Тоттенхем», «Ноттінгем Форест» та міланський «Інтер». Останній начебто готовий викласти €25 млн.

Контракт Руслана Малиновського з «Аталантою» чинний до літа 2024 року. У сезоні 2022/23 Маліновський зіграв 10 матчів (370 хвилин), записавши до свого активу гол і асист. Команда Джан П'єро Гасперіні посідає четверте місце в Серії А, набравши 24 очки.

Раніше повідомлялось, що талант «Шахтаря» готовий покинути Україну заради чемпіонату Англії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»

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