США посилюють санкції проти компаній, які допомагають Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
США посилюють санкції проти компаній, які допомагають Росії
Обмеження стосуватимуться фірм з кількох країн
фото з відкритих джерел

США запровадять експортні обмеження проти 23 китайських та 3 турецьких компаній

Міністерство торгівлі США оголосило про запровадження нових експортних обмежень проти іноземних компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Рішення набуде чинності 16 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

Обмеження стосуватимуться фірм з кількох країн, які постачали товари для військово-промислового сектору РФ. До списку увійшли:

  • 23 компанії з Китаю;
  • 3 з Туреччини;
  • 2 з ОАЕ;
  • по одній з Індії, Сінгапуру та Тайваню.

У міністерстві заявили, що діяльність цих компаній суперечить інтересам нацбезпеки США.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував США за цей крок, назвавши його «ще одним важливим кроком у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою воєнну машину». Він наголосив, що санкції мають і надалі посилюватися.

Раніше повідомляли, що Конгрес США може не очікувати на схвалення президента Дональда Трампа для ухвалення нових антиросійських санкцій. Сенатор-демократ Річард Блюменталь у своїй статті для Wall Street Journal закликав Конгрес діяти негайно, передає «Главком».

За словами Блюменталя, законопроєкт, розроблений ним та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, має підтримку 85 сенаторів з усього політичного спектру. Документ спрямований на те, щоб завдати необхідного удару по двигуну російської військової машини – торгівлі нафтою.

