Україна стала лідером із порушень антидопінгових правил на Олімпіаді

Лідія Гунько стала другої українкою, яка здала позитивний допінг-тест на Іграх-2022

Бобслеїстку Лідію Гунько відсторонили від змагань на час розслідування

На Олімпіаді в Пекіні бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивний допінг-тест. Про це повідомило Міжнародне агенство ITA. Відбір аналізів проводився 14 лютого.

В організмі 28-річної українки виявлено дігідротестостерон (більш активна форма тестостерона).

Українську спортсменку відсторонили від змагань. Рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді.

На Іграх-2022 Гунько виступала в монобобі, який дебютував на змаганнях, і посіла останнє, 20 місце.

Лідія Гунько прийшла в бобслей кілька років тому. Раніше займалася веслуванням, де виконала норматив майстра спорту, а згодом перейшла у важку атлетику. У цьому виді стала чемпіонкою світу у силовій тязі, віце-чемпіонкою турніру World's Strongest Woman.

Позитивний допінг-тест 10 лютого здала також українська лижниця Валентина Камінська. Після цієї новини спортсменка вирішила завершити кар’єру.

Збірна України в медальному заліку Олімпіади посідає 23 місце.

Раніше на допінгу попалися російська фігуристка Каміла Валієва, якій дозволили виступити на Олімпіаді в особистих змаганнях, та іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі.