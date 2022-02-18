Україна стала лідером із порушень антидопінгових правил на Олімпіаді
Бобслеїстку Лідію Гунько відсторонили від змагань на час розслідування
На Олімпіаді в Пекіні бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивний допінг-тест. Про це повідомило Міжнародне агенство ITA. Відбір аналізів проводився 14 лютого.
В організмі 28-річної українки виявлено дігідротестостерон (більш активна форма тестостерона).
Українську спортсменку відсторонили від змагань. Рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді.
На Іграх-2022 Гунько виступала в монобобі, який дебютував на змаганнях, і посіла останнє, 20 місце.
Лідія Гунько прийшла в бобслей кілька років тому. Раніше займалася веслуванням, де виконала норматив майстра спорту, а згодом перейшла у важку атлетику. У цьому виді стала чемпіонкою світу у силовій тязі, віце-чемпіонкою турніру World's Strongest Woman.
Позитивний допінг-тест 10 лютого здала також українська лижниця Валентина Камінська. Після цієї новини спортсменка вирішила завершити кар’єру.
Збірна України в медальному заліку Олімпіади посідає 23 місце.
Раніше на допінгу попалися російська фігуристка Каміла Валієва, якій дозволили виступити на Олімпіаді в особистих змаганнях, та іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі.
Читайте також: