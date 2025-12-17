США введуть нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду – Bloomberg
Додаткові обмеження проти Росії можуть бути запроваджені цього тижня
США готують додаткові санкції проти енергетичного сектору Росії, щоб посилити тиск на Москву, якщо російський диктатор Володимир Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що адміністрація президента США розглядає різні варіанти, зокрема, введення санкцій проти суден «тіньового флоту» Росії, а також проти трейдерів, які сприяють цим операціям. Нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня, кажуть співрозмовники агентства.
Міністр фінансів Скотт Бессент обговорив нові санкційні рішення під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня. «Президент Трамп є президентом миру, і я ще раз наголосив, що під його керівництвом Америка продовжуватиме надавати пріоритет припиненню війни в Україні», – написав він після перемовин.
Останні обмеження, запровадженні США, спрямовані проти великих нафтових компаній РФ, призвели до падіння цін на нафту до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, американські сенатори внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Якщо законопроєкт ухвалять – президент Дональд Трамп упродовж 90 днів буде зобовʼязаним ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.
Як повідомляв журнал Time, економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки.
Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».
Фінансова ситуація країни різко погіршується. Бюджетний дефіцит Росії у 2025 році зріс до приблизно 5,7 трлн рублів – близько 3% ВВП. За перші вісім місяців року дефіцит уже становив 4,2 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Коментарі — 0