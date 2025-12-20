Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля

Зеленський зазначив, що російська агресія в Україні – це щось більше, ніж просто війна заради території

Російський президент Володимир Путін розпочав війну не тільки заради українського Донбасу, він не задовольниться «шматком землі». Як інформує «Главком», на цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Португалії у Києві.

«Він Путін хоче все вирішувати сам або зі своїми друзями – такими ж, як він», – заявив український президент.

«Росія ніколи не задовольниться тим чи іншим шматком нашої землі. Якщо хтось їй щось подарує, вона не задовольниться», – сказав він.

Як повідомлялося, цими вихідними у Маямі запланована зустріч очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва з представниками оточення Дональда Трампа – спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером.

До слова, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру.

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.