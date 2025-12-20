Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля
Зеленський зазначив, що російська агресія в Україні – це щось більше, ніж просто війна заради території
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що російська агресія в Україні – це щось більше, ніж просто війна заради території

Російський президент Володимир Путін розпочав війну не тільки заради українського Донбасу, він не задовольниться «шматком землі». Як інформує «Главком», на цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Португалії у Києві.

«Він Путін хоче все вирішувати сам або зі своїми друзями – такими ж, як він», – заявив український президент.

Зеленський зазначив, що російська агресія в Україні – це щось більше, ніж просто війна заради території.

«Росія ніколи не задовольниться тим чи іншим шматком нашої землі. Якщо хтось їй щось подарує, вона не задовольниться», – сказав він.

Як повідомлялося, цими вихідними у Маямі запланована зустріч очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва з представниками оточення Дональда Трампа – спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером. 

До слова, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру. 

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський агресія путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лінія фронту. Гуляйпільський напрямок
Лінія фронту. Гуляйпільський напрямок
3 грудня, 11:21
Лівітт: Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена і щоб ця війна закінчилася
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
25 листопада, 00:59
Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT
Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT
25 листопада, 01:27
Рубіо каже, що США намагаються з'ясувати, чи можливо подолати розбіжності між Україною та РФ
Мирні переговори. Рубіо назвав питання, яке викликає найбільше суперечок
3 грудня, 07:41
«Значний прогрес». Віткофф висловився про переговори у Берліні
«Значний прогрес». Віткофф висловився про переговори у Берліні
14 грудня, 22:55
Джонсон вважає недостатньо рішучими протести інших західних країн проти «мирного плану» Трампа
Борис Джонсон розкритикував мирний план Трампа
22 листопада, 20:53
Командувач СБС іронічно відреагував на оголошення росіянами його у міжнародний розшук
РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував
7 грудня, 20:26
Петру Топоріну назавжди 42 роки
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Петра Топоріна
11 грудня, 09:00
У середині листопада Герман Галущенко з тріском залишив Мін'юст
Галущенко подав декларацію: чи показав ексміністр таємний маєток?
Сьогодні, 10:00

Події в Україні

Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля
Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля
Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу
Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу
Серйозна аварія на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ – Чоп
Серйозна аварія на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ – Чоп
Російський генерал, що доповідав Путіну про «захоплення» Куп’янська, зник – Зеленський
Російський генерал, що доповідав Путіну про «захоплення» Куп’янська, зник – Зеленський
Спецтранспорт для бездоріжжя: «Сталевий фронт» передав 157-й бригаді квадроцикли та «штаб на колесах»
Спецтранспорт для бездоріжжя: «Сталевий фронт» передав 157-й бригаді квадроцикли та «штаб на колесах»
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua