РФ продовжує переконувати США у «атаці» на резиденцію Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ продовжує переконувати США у «атаці» на резиденцію Путіна
Ігор Костюков зустрівся з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві
фото: скриншот з відео

Американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала резиденцію російського диктатора

Начальник Головного розвідувального управління Генштабу РФ Ігор Костюков провів зустріч з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

Костюков нібито передав на цій зустрічі «матеріали з розшифрованими даними маршрутизації та контролер українського дрона, який був збитий 29 грудня над Новгородською областю під час відбиття БпЛА-атаки на резиденцію президента Росії, поінформувало міністерство».

«Розшифровка, проведена фахівцями спецслужб Російської Федерації, контенту пам'яті навігаційних контролерів даних безпілотних літальних апаратів безапеляційно точно підтвердила, що метою атаки був комплекс будівель резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області», – сказав Костюков.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Зокрема, американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, про що заявляла російська сторона.

