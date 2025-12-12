Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі

Рютте зауважив, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом найближчих п'яти років

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди». Слова Рютте цитує Reuters, пише «Главком».

У своїй промові Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі. Він наголосив, що країни НАТО повинні терміново збільшити свої витрати на оборону та виробництво, щоб запобігти війні, подібній до тих, які переживали попередні покоління.

«Ми – наступна ціль Росії. Боюся, що забагато хто занадто спокійно сприймає ситуацію. Занадто багато хто не відчуває терміновості. І забагато хто вважає, що час працює на нашу користь. Це не так. Час діяти зараз», – сказав Рютте.

Рютте також зауважив, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом найближчих п'яти років.

«Конфлікт уже біля наших дверей. Росія повернула війну до Європи. І ми повинні бути готові», – додав він.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати, але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. До слова, російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія немає жодних причин для військового конфлікту з країнами Європи

Варто зазначити,що важливим результатом дослідження є зростання тривоги серед європейців щодо безпеки. 51% респондентів вважають, що Росія може розпочати війну проти їхньої країни в найближчі роки.