Віктор Вихрист боксуватиме 21 березня



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Вихрист боксує за графіком один суперник на місяц

Віктор Фауст виходить вдруге

Оскільки у своєму дебюті на професійному ринзі Віктор Вихрист боксував лише 40 секунд, а далі його суперника - білоруса Андрія Мазаника унесли, то довго відпочивати українцю не довелося.

Вже 21 березня він знову вийде в ринг. Цього разу суперником Вихриста буде аргентинець Максиміліано Алехандро Соса (9-2, 4 КО).

Поєдинок Вихрист - Соса відбудеться в рамках великого вечора боксу в Берліні.

Бій українця буде другим за важливістю в андеркарті головної події - бою за звання інтернаціонального чемпіона Німеччини між Ронні Міттагом та Ференцем Гафнером.

Така поспішність команди Вихриста пояснюється також слабкою опозицією (у боксерів-початківців такі строки - звичайна справа). Також Вихристу треба заробляти, бо його позбавили державного утримання та хочуть забрати службову квартиру. Нагадаємо, Вихрист втік з любителів до профі й за порадою свого менеджера Андрія Котельника підписав контракт з німецькими промоутерами, в яких став Віктором Фаустом (це сценічне ім’я боксера). Ця операція спровокувала конфлікт з Федерацією боксу, в якому позитивних персонажів не відстежується.