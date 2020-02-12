Боєць Віктор Вихрист шкодує, що співпрацював з Федерацією боксу України



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Віктор Вихрист виступав під знаменами Федерації боксу України десять років УНІАН

Віктор збирається відстоювати свого тренера

Український боксер Віктор Вихрист (1-0, 1 КО) розповів про скандал з Федерацією боксу України, через який він на початку олімпійського року вирішив перейти у професіонали.

«Сам не знаю, що відбувається, нічого не розумію, - каже Віктор у коментарі XSport. – Якщо чесно, я трохи в шоці, оскільки вони перекручують все, кажучи недостовірну інформацію. Якби знав, що я перший номер і на 100% буду їхати на ліцензійний турнір, то про який перехід в професіонали могла бути мова? Я більше десяти років присвятив любительського боксу. Все, що вони говорять – це на вуха не натягнеш. Мені просто прикро, що я з ними провів десять років і вони зараз так говорять про мене і мій вчинок».

Нагадаємо, що ФБУ покарала за вчинок боксера найперше його тренера Олександра Ляхового – трирічною дискваліфікацією.

«Тренер у шоці, - коментує Вихрист. - Це у них такий метод мені насолити або що це? Я не знаю навіщо вони роблять так низько і підло. Уявіть, це життя мого тренера, він за це заробляє зарплату, тренує хлопців і повірте, що є у нього гідні хлопці, які дуже гідно представлятимуть нашу країну на турнірах в Європі і світі. Важко характеризувати те, що вони роблять. Але ми будемо боротися за тренера і все у нас вийде».

Нагадаємо, що Віктор Вихрист уже провів перший поєдинок на професійному рингу і здобув у ньому дострокову перемогу.