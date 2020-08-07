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    Вилучення і шість швів. Ексоборонець київського «Динамо» з пригодами дебютував за новий клуб (відео)

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    Дебют у Китаї запам'ятається Тамашеві Кадару надовго - Вилучення і шість швів. Ексоборонець київського «Динамо» з пригодами дебютував за новий клуб (відео)
    Дебют у Китаї запам'ятається Тамашеві Кадару надовго
    Світлина із соцмереж

    Угорцеві Тамашеві Кадару старт китайського періоду кар’єри дається непросто

    30-річний угорський оборонець Тамаш Кадар, який раніше виступав з київське «Динамо», з великими пригодами дебютував у складі китайського клубу «Шаньдун Лунен».

    У дебютному для себе матчі Тамаш отримав червону картку вже через три хвилини після появи на полі в другому таймі.

    Після епічного вилучення угорець зазнав пошкодження на тренуванні, за підсумками якого йому над лівим оком наклали шість швів.

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    Тамаш Кадар із розсіченням

    Нагадаємо, Тамаш Кадар виступав в Україні з 2017 року. На його рахунку 104 поєдинки в біло-синій футболці «Динамо» в усіх турнірах. Український клуб заробив 3 мільйони євро за трансфер угорського центрбека.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Тамаш Кадар ФК «Шаньдун Лунен»
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