Вилучення і шість швів. Ексоборонець київського «Динамо» з пригодами дебютував за новий клуб (відео)



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Дебют у Китаї запам'ятається Тамашеві Кадару надовго Світлина із соцмереж

Угорцеві Тамашеві Кадару старт китайського періоду кар’єри дається непросто

30-річний угорський оборонець Тамаш Кадар, який раніше виступав з київське «Динамо», з великими пригодами дебютував у складі китайського клубу «Шаньдун Лунен».

У дебютному для себе матчі Тамаш отримав червону картку вже через три хвилини після появи на полі в другому таймі.

Після епічного вилучення угорець зазнав пошкодження на тренуванні, за підсумками якого йому над лівим оком наклали шість швів.

Тамаш Кадар із розсіченням

Нагадаємо, Тамаш Кадар виступав в Україні з 2017 року. На його рахунку 104 поєдинки в біло-синій футболці «Динамо» в усіх турнірах. Український клуб заробив 3 мільйони євро за трансфер угорського центрбека.