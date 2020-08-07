Вилучення і шість швів. Ексоборонець київського «Динамо» з пригодами дебютував за новий клуб (відео)
Дебют у Китаї запам'ятається Тамашеві Кадару надовго
Світлина із соцмереж
Угорцеві Тамашеві Кадару старт китайського періоду кар’єри дається непросто
30-річний угорський оборонець Тамаш Кадар, який раніше виступав з київське «Динамо», з великими пригодами дебютував у складі китайського клубу «Шаньдун Лунен».
У дебютному для себе матчі Тамаш отримав червону картку вже через три хвилини після появи на полі в другому таймі.
Після епічного вилучення угорець зазнав пошкодження на тренуванні, за підсумками якого йому над лівим оком наклали шість швів.
Тамаш Кадар із розсіченням
Нагадаємо, Тамаш Кадар виступав в Україні з 2017 року. На його рахунку 104 поєдинки в біло-синій футболці «Динамо» в усіх турнірах. Український клуб заробив 3 мільйони євро за трансфер угорського центрбека.