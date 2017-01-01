Вілухіна: Даремно радіє чеська біатлоністка, я свої медалі не віддам
- Сьогодні, 17:56
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Дискваліфікована російська біатлоністка прокоментувала відібрану срібну нагороду Олімпійських ігор в Сочі
Російська біатлоністка Ольга Вілухіна не збирається нікому віддавати свої медалі, які вона виграла на Олімпійських іграх в Сочі.
Як відомо, у понеділок МОК (Міжнародний олімпійський комітет) оголосив, що учасниці естафетної гонки від Росії Ольга Вілухіна і Яна Романова були замішані в допінг-махінаціях на домашній Олімпіаді.
На домашній Олімпіаді Вілухіна і Романова стали віце-чемпіонками в жіночій естафеті, на рахунку Вілухіної також срібло в спринтерській гонці в Сочі.
Так, Вілухіна прокоментувала слова чеської біатлоністки Їтки Ландової про швидке отримання збірної Чехії бронзи Сочі-2014 після дискваліфікації росіянок.
«Вже починають ділити медалі? Даремно радіє чеська біатлоністка Ландова. Я особисто свої медалі нікому віддавати не збираюся. Вони мною чесно зароблені, дві мої кровиночки. Ніхто не посміє їх у мене забрати», - заявила росіянка у коментарі телеканалу Матч-ТВ.
«Я в цій ситуації невинна. Всі мої проби впродовж всієї кар'єри - негативні. За що у мене забирають дві срібні нагороди?», - ніяк не зрозуміє російська біатлоністка.
Як відомо, колега Вілухіної по збірній Яна Романова у свою чергу заявила, що віддасть перевагу викинути срібну медаль Олімпійських ігор у Сочі, ніж віддати Міжнародному олімпійському комітету (МОК), якщо їй не вдасться довести свою невинність.
Нагадаємо, через дискваліфікацію російської спортсменки українська біатлоністка Віта Семеренко отримає замість бронзової срібну медаль Олімпіади-2014.