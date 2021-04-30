«Вільярреал» уперше в історії взяв гору над «Арсеналом»

Іспанський клуб здобув мінімальну перевагу в 1/2 фіналу Ліги Європи

«Вільярреал» зумів здолати лондонський «Арсенал» у першому півфінальному матчі Ліги Європи і досягти невеликої переваги перед грою-відповіддю. Причому «Жовта субмарина» взяла гору над «канонірами» вперше в історії.

Рахунок в матчі відкрив «Вільярреал». На 5-й хвилині Мануель Трігерос підібрав м'яч у штрафному і пробив низом у лівий кут воріт. На 30-й хвилині захисник іспанського клубу Рауль Альбіоль забив другий гол: після подачі Даніеля Парехо з кутового Херард Морено переправив м'яч Альбіолю, який і завершив атаку. На 57-й хвилині півзахисник лондонського клубу Дані Себальос отримав другу жовту картку, за що був вилучений з поля.

У меншості, між тим, «Арсенал» забив. на 71-й хвилині півзахисник Трігерос зробив небезпечний підкат, суддя зустрічі, після консультації з системою VAR, прийняв рішення призначити одинадцятиметровий удар на користь «Арсеналу». Його реалізував Ніколас Пепе. За 10 хвилин до завершення матчу склади вирівнялися – за другу жовту картку поле залишив Етьєн Капу.

Фінальний свисток рефері зафіксував перемогу «Вільярреала» – 2:1.

Команди чотири рази в історії зустрічалися між собою. Всі зустрічі проходили в рамках раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Двічі переможцем виходив «Арсенал», а двічі команди розходилися миром. Обидва рази в наступний раунд турніру проходив лондонський колектив.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень.

«Вільярреал» (Іспанія) – «Арсенал» (Англія) – 2:1

Голи: Трігерос (5), Альбіоль (29) – Пепе (73, з пенальті).

«Вільярреал»: Рульї, Альбіоль, Педраса (А.Морено, 80), Пау Торрес, Фойт (Маріо Гаспар, 70), Парехо, Капуе (Мойсес Гомес, 80), Трігерос, Пако Алькасер (Коклен, 46), Х.Морено, Чіквуезе.

«Арсенал»: Лено, Марі, Чемберс, Холдінг, Джака, Себальос, Партей, Сміт-Роу (Ель-Нені, 90+5), Сака (Обамеянг, 85), Едегор (Мартінеллі, 63), Пепе (Вілліан, 90+5).



