Вище Бубки, вище неба. Як швед Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)



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Арман Дюплантіс покращив світовий рекорд на сантиметр European Athletics

Історична подія трапилася у польській Торуні

Як уже повідомляв «Главком», 8 лютого 20-річний швед Арман Дюплантіс на змаганнях у польській Торуні побив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

Арман підкорив планку на висоті 6 метрів і 17 сантиметрів, на сантиметр поліпшивши встановлене в 2014 році в Донецьку досягнення француза Рено Лавіллені. До того впродовж двох десятиліть рекордсменом був українець Сергій Бубка.

Зауважимо, що Дюплантіс встановив світовий рекорд у приміщенні. Досягнення Бубки на відкритих стадіонах – 6,14 м – залишається непобитим уже майже 26 років. Цей рекорд нинішній очільник Національного олімпійського комітету України встановив в італійському Сестреєре.