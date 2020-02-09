  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вище Бубки, вище неба. Як швед Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)

    • Розсилка
    Арман Дюплантіс покращив світовий рекорд на сантиметр - Вище Бубки, вище неба. Як швед Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)
    Арман Дюплантіс покращив світовий рекорд на сантиметр
    European Athletics

    Історична подія трапилася у польській Торуні

    Як уже повідомляв «Главком», 8 лютого 20-річний швед Арман Дюплантіс на змаганнях у польській Торуні побив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

    Арман підкорив планку на висоті 6 метрів і 17 сантиметрів, на сантиметр поліпшивши встановлене в 2014 році в Донецьку досягнення француза Рено Лавіллені. До того впродовж двох десятиліть рекордсменом був українець Сергій Бубка.

    Зауважимо, що Дюплантіс встановив світовий рекорд у приміщенні. Досягнення Бубки на відкритих стадіонах – 6,14 м – залишається непобитим уже майже 26 років. Цей рекорд нинішній очільник Національного олімпійського комітету України встановив в італійському Сестреєре.

     Читайте також: 25 років тому Сергій Бубка встановив не побитий досі світовий рекорд (відео)
    легка атлетика рекорд стрибки з жердиною Сергій Бубка Рено Лавіллені Арман Дюплантіс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ