Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії
Українка зіграла 18 хвилин, набрала 4 очки

«Валенсія» Ягупової здобула перемогу над «ІДК Гіпускоа» з рахунком 69:54

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова зіграла у переможному матчі «Валенсії» у чемпіонаті Іспанії проти «ІДК Гіпускоа». Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ. 

«Валенсія» Ягупової здобула перемогу з рахунком 69:54. Українка зіграла 18 хвилин, набрала 4 очки (2/5 двоочкові, 0/3 триочкові), зробила 2 підбирання, 3 передачі при 1 фолі.

«Бохня» виграла другий матч з двох на старті чемпіонату Польщі, обігравши на виїзді «Єленю Гуру» 94:74. Дарія Дубнюк зіграла 28 хвилин, набрала 14 очок (2/6 двоочкові, 3/8 триочкові, 1/2 штрафні), віддала 2 передачі, зробила 1 перехоплення при 3 фолах та 3 втратах.

В Греції «Протеас Вулас» обіграв «Анортосіс Волу» 73:46. Олена Бойко відіграла 20 хвилин, набрала 9 очок (1/2 двоочкові, 2/4 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 1 передачу, 2 перехоплення, 2 блок-шота при 4 фолах та 2 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Аліна Ягупова баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шльонськ Санона програв другий матч з двох у чемпіонаті Польщі
Українські баскетболісти за кордоном: результативні матчі Кличка та Санона
Сьогодні, 09:25
Пірс десять разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА
Легендарний гравець НБА був арештований за підозрою у керуванні авто у стані сп'яніння
10 жовтня, 12:03
Новицький відіграв 27 хвилин у поєдинку з клубом АЕК
Новицький набрав 10 очок у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів
8 жовтня, 10:45
Нікола Йокіч очолив рейтинг найкращих гравців НБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
2 жовтня, 16:46
В'ячеслав Бобров відіграв 32 хвилини, набрав 17 очок у грі проти «Волунтарі»
Баскетболісти збірної України Бобров і Липовий вдало провели матчі чемпіонату Румунії
2 жовтня, 12:53
Кличко провів на майданчику 21 хвилину, за яку набрав 15 очок
Кличко зіграв результативний матч за молодіжну команду «Монако»
28 вересня, 11:33
Всі матчі чоловічої Вищої ліги транслюватимуться на YouTube-каналі Федерації баскетболу України
Визначився склад учасників чоловічої Вищої ліги з баскетболу
26 вересня, 19:39
В'ячеслав Бобров провів на майданчику 18 хвилин
Форвард збірної України з баскетболу Бобров дебютував за «Динамо» (Бухарест)
25 вересня, 10:31
Рід народився в Баффало та провів 4 сезони в в Національній асоціації студентського спорту (NCAA)
Американський баскетболіст Рід повернувся до складу «Прикарпаття-Говерли»
24 вересня, 13:55

Новини

Російський гімнаст, який збирався йти на війну, відмовився змагатися у нейтральному статусі
Російський гімнаст, який збирався йти на війну, відмовився змагатися у нейтральному статусі
Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії
Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
Шульга зіграв п'ять хвилин та набрав два очки у передсезонному матчі НБА
Шульга зіграв п'ять хвилин та набрав два очки у передсезонному матчі НБА
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Азербайджану
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Азербайджану
Українські баскетболісти за кордоном: результативні матчі Кличка та Санона
Українські баскетболісти за кордоном: результативні матчі Кличка та Санона

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua