Клуби Ковляра, Санона і Скапінцева зазнали поразок у баскетбольному Єврокубку

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Олександр Ковляр вийшов з лави запасних та відіграв 11 хвилин

Олександр Ковляр не набрав очок у грі з Тренто

Клуби українських баскетболістів невдало провели свої матчі другого туру Єврокубку, зазнавши поразок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шльонськ Айнарса Багатскіса на виїзді програв іспанській Манресі 62:74. Іссуф Санон, вийшовши з лави запасних, відіграв 15 хвилин, набрав 8 очок (2/5 двоочкових, 1/2 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 2 підбирання та 1 втрату при 4 фолах.

Будучность вдома поступилась Тренто 96:107. Олександр Ковляр вийшов з лави запасних, відіграв 11 хвилин, очок не набрав (0/2 двоочкових, 0/3 триочкових, 0/2 штрафних) та заробив 1 фол.

Хапоель Єрусалим поступився словенській Цедевіті 84:99. Дмитро Скапінцев за 16 хвилин набрав 15 очок (6/8 двоочкові, 3/3 штрафні), зібрав 7 підбирань, зробив 1 передачу, 1 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

В Північно-європейській баскетбольній лізі Капфенберг Буллз Клима Артамонова на виїзді програв Тал/Теху 55:61. Віталій Зотов за австрійську команду провів 34 хвилини, набрав 7 очок (2/5 двоочкові, 1/5 триочкові), зробив 6 підбирань, 4 передачі, 6 перехоплень при 3 фолах та 3 втратах.

В чемпіонаті Румунії Рапід Бухарест обіграв Стяуа 80:68. Олександр Липовий за 15 хвилин набрав 6 очок (1/2 двоочкові, 0/3 триочкові, 4/4 штрафні), зробив 4 підбирання, 1 передачу при 2 втратах та 3 фолах.

А ось Динамо Бухарест програло Аржешу Пітешті 71:77. В'ячеслав Бобров провів на майданчику 26 хвилин, набрав 9 очок (3/4 двоочкові, 3/3 штрафні), зробив 5 підбирань, 3 передачі при 3 фолах.

Два поєдинки за участю українців відбулись в Латвійсько-естонській лізі. Пярну програв Рігас Зеллі 76:83. Ігор Сергеєв за 18 хвилин набрав 5 очок (1/2 двоочкові, 1/2 триочкові), зробив 6 підбирань, 1 передачу при 4 фолах та 3 втратах.

В другому матчі Лієпая програла Тарту Улікоол 81:87. Віталій Шиманський зіграв 26 хвилин, набрав 11 очок (2/2 двоочкові, 1/3 триочкові, 4/6 штрафні), зробив 4 підбирання, 1 передачу при 2 втратах та 5 фолах.

Максим Шульга провів перший передсезонний матч за Бостон. Його команда перемогла Мемфіс 121:103, а українець відіграв 3 хвилини, за які набрав 2 очка (0/1 двоочкові, 2/2 штрафні), зробив 1 підбирання та 1 перехоплення.

Юта поступилась Х'юстону 127:140. Святослав Михайлюк зіграв 24 хвилини, набрав 9 очок (3/5 двоочкові, 1/6 триочкові), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення при 4 втратах та 1 фолі.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

