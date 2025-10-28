Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров (ліворуч) відіграв 23 хвилини в матчі чемпіонату Румунії

«Динамо» Боброва обіграло «Тімішоару» 83:72

Баскетболіст збірної України В'ячеслав Бобров провів вдалу гру у чемпіонаті Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Бобров відіграв 23 хвилини в матчі чемпіонату Румунії, в якому його «Динамо» обіграло «Тімішоару» 83:72. Бобров набрав 14 очок (4/4 двоочкові, 2/2 триочкові, 0/1 штрафні), зробив 1 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 4 фолах та 4 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: В'ячеслав Бобров баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суми виграшів за матчами НБА зі злитою інформацією становлять десятки мільйонів доларів
У США прокуратура опублікувала обвинувальний висновок у справі про незаконні ставки на матчі НБА
Вчора, 13:11
НБА займається «доопрацюванням» бізнес-плану щодо нової ліги
НБА хоче створити нову баскетбольну лігу в Європі протягом наступних двох років
22 жовтня, 11:48
«Запоріжжя» увійшло до четвірки турнірної таблиці після двох переможних поєдинків
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
21 жовтня, 19:47
Санкції накладено через конфлікт, який мав місце у чоловічому британському баскетболі у 2024 році
Збірній Великої Британії з баскетболу загрожує відсторонення від міжнародних стартів
16 жовтня, 11:05
Українка зіграла 18 хвилин, набрала 4 очки
Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії
13 жовтня, 11:08
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути виїзну перемогу в матчі другого туру Євроліги над «Олімпіакосом»
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу в Євролізі
9 жовтня, 11:34
Андрій Сидорик був чемпіоном РРФСР з баскетболу
Внук автора автомата Калашникова був визнаний винним у вбивстві російського баскетболіста
2 жовтня, 11:57
Уро-Ніле (праворуч) за 30 хвилин на майданчику набрала 19 очок
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
30 вересня, 10:47
Юркевічус провела на майданчику майже 33 хвилини, набрала 10 очок
Гравчиня збірної України з баскетболу дебютувала в чемпіонаті Ізраїлю
30 вересня, 09:55

Новини

Стала відома дата жеребкування кваліфікації жіночого чемпіонату світу з футболу
Стала відома дата жеребкування кваліфікації жіночого чемпіонату світу з футболу
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з греко-римської боротьби
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з греко-римської боротьби
Юркевічус зібрала 15 підбирань в матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Юркевічус зібрала 15 підбирань в матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Румунія – Україна: де дивитися товариську гру жіночих футбольних збірних
Румунія – Україна: де дивитися товариську гру жіночих футбольних збірних
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
Призерка Олімпіади Сімон підозрюється у крадіжці грошей і речей ще чотирьох біатлоністок
Призерка Олімпіади Сімон підозрюється у крадіжці грошей і речей ще чотирьох біатлоністок

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua