Визначилися чемпіони України зі сноубордингу



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Аннамарі Данча впевнено довела свій клас Фото із соцмереж

Титули найсильніших здобули віце-чемпіонка світу та чемпіон планети серед юніорів

На туристичному комплексі «Буковель» у ці дні відбувається чемпіонат України зі сноубордингу.

Спортсмени розіграли перший комплект медалей у паралельному гігантському слаломі, за підсумками двох спроб.

Боротьба за золото та звання чемпіона України-2020 була прогнозованою, тому обійшлось без несподіванок. Чемпіонові світу-2019 серед юніорів Михайлові Харуку з Верховинського району на Івано-Франківщині та Аннамарі Данчі з Ужгорода вдалося захистити свої торішні звання.

У жінок боротьба за срібну та бронзову медаль точилася між Вітою Боднарук та Олександрою Мальованною. Віта Боднарук таки зуміла вибороти друге місце, тим самим покращити свої виступи на дорослому чемпіонаті України. Решта спортсменок програли від двох і більше секунд до призового місця.

У хлопців все було прогнозовано – другим став Олександр Белінський, третім Йосип Пеняк.

Додамо, що чемпіонат відбувається в рамках FIS, на нього приїхали спортсмени з Чехії, Словаччини, Латвії та Грузії.