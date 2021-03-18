Суперник ледве не зробив юнака «Дніпра 1» інвалідом, сталася бійка (відео)

Захисник команди «Скорук» злетів з «котушок» і важко травмував молодого футболіста

Звичайний товариський матч у Дніпрі став головною подією тижня. Зустрічалися юнаки команди вищої ліги «Дніпра-1» та команди «Скорук» з Томаківки Нікопольського району. Ця команда за силою є другою в області, а поза її межами, мабуть, чемпіон. Принаймні його захисник Олексій Пінчук. В одному з епізодів він на повній швидкості влетів прямою ногою в гравця дніпрян Олександра Кілика. Після жорстокого фолу на полі почалася масова бійка.

Команда «Скорук» перепросила за футболіста і висловила бажання фінансово допомогти Олександру в лікуванні та реабілітації.

Кілика відвезли до лікарнію Про стан 18-річного гравця не повідомляється.