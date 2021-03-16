Російський хокеїст загинув після влучання шайби в голову

19-річний захисник пітерського «Динамо» зазнав травми в, здавалося, рядовому ігровому моменті

Захисник молодіжного хокейного клубу «Динамо» Санкт-Петербург Тимур Файзутдінов помер після влучання шайби в голову. Під час матчу з ярославським «Локо» капітан команди, повертаючись в свою зону, обернувся й «впіймав» обличчям резиновий снаряд. Він схопився за голову і впав на лід. Хокеїста забрали в лікарню, де його намагалися врятувати з 12 березня.

Юному хокеїсту було 19 років. За молодіжну команду «Динамо» він провів майже 200 матчів.

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