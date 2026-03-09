Ковляр набрав 10 очок в Адріатичній лізі

Ковляр відіграв 21 хвилину, набрав 10 очок, зробив 1 підбір, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр допоміг «Будучності» виграти у «Ігокеа» в матчі Адріатичної ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українець відіграв 21 хвилину, набрав 10 очок (2/2 двоочкові, 2/2 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 4 втратах та 2 фолах.

У чемпіонаті Іспанії «Реал» здобув непросту перемогу над «Гран-Канарією» 82:80. Олексій Лень зіграв 11 хвилин, набрав 3 очки (1/1 двоочкові, 1/4 штрафні), зібрав 1 підбір, поставив 1 блок-шот при 2 втратах і 4 фолах.

У Латвійсько-естонській лізі «ВЕФ» Рига здолав «Віймсі» 107:62. Ілля Сидоров провів на майданчику 18 хвилин, набрав 2 очки (1/1 двоочкові, 0/2 триочокові), зібрав 6 підбирань, віддав 5 передач, зробив 2 перехоплення при 1 фолі.

Артем Ковальов оформив дабл-дабл в матчі чемпіонату Тайваню за «Синьчжу» проти «Тайнань ГоустХокс» 107:92. Українець за 32 хвилини набрав 24 очка (12/17 двоочкові, 0/2 триочкові), зробив 11 підбирань, 3 передачі, 3 перехоплення, 1 блок при 3 фолах.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0