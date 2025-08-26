Головна Спорт Новини
Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою

Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою
Наставник нашої команди запросив на збір 24 гравців

Україна зіграє з Литвою 5 вересня

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до стартового поєдинку відбірного турніру Євро-2027 (U-21) – проти Литви, який відбудеться 5 вересня в місті Друскінінкай на ЛСК «Друскінінкай стедіум». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наставник нашої команди запросив на збір 24 гравців. 

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина), Іван Пахолюк («Колос» Ковалівка).

Захисники: Ілля Крупський («Металіст 1925» Харків), В’ячеслав Кульбачук («Дебрецен», Угорщина), Микола Киричок («Карпати» Львів), Андрій Кітела, Богдан Слюбик (обидва – «Рух» Львів), Микола Огарков («Олександрія»), Сергій Корнійчук («Полісся» Житомир), Данієль Вернаттус («Металіст» Харків).

Півзахисники: Олег Федор, Артур Шах (обидва – «Карпати» Львів), Роман Саленко («Зоря» Луганськ), Рамік Гаджиєв («Металіст 1925» Харків), Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Данило Кревсун («Боруссія» Д, Німеччина), Максим Мельниченко («Полісся» Житомир), Артем Гусол («Колос» Ковалівка), Іван Варфоломєєв («Лінкольн Сіті», Англія).

Нападники: Артем Степанов («Нюрнберг», Німеччина), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Олександр Пищур («Дьйор», Угорщина).

Календар матчів групи Н у відборі Євро-2027 (U-21)

  • 05.09.2025. Литва – Україна
  • 09.09.2025. Литва – Угорщина
  • 09.09.2025. Туреччина – Хорватія
  • 10.10.2025. Україна – Угорщина
  • 10.10.2025. Туреччина – Литва  
  • 14.10.2025. Хорватія – Україна
  • 14.10.2025. Угорщина – Туреччина
  • 13.11.2025. Хорватія – Литва
  • 14.11.2025. Туреччина – Україна
  • 18.11.2025. Литва – Туреччина  
  • 18.11.2025. Угорщина – Хорватія
  • 27.03.2026. Україна – Литва
  • 31.03.2026. Угорщина – Україна
  • 31.03.2026. Хорватія – Туреччина
  • 26.09.2026. Україна – Туреччина
  • 26.09.2026. Хорватія – Угорщина
  • 01.10.2026. Угорщина – Литва
  • 02.10.2026. Україна – Хорватія
  • 06.10.2026. Туреччина – Угорщина
  • 06.10.2026. Литва – Хорватія

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Євро-2027 (U-21) планують провести на чотирьох стадіонах Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан, Рогожина) та чотирьох – Сербії (Нові Сад, Лозниця, Лесковац, Заєчар). Матч-відкриття пройде в Сербії, фінал – в Албанії. /pа підсумками Євро-2027 (U-21) визначаться учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.

Нагадаємо, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

