«Реал» цікавиться 18-річним українським форвардом: що відомо

Артем Степанов належить леверкузенському «Байєру»

Українським нападником Артемом Степановим цікавиться мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defensa Central.

18-річний форвард належить леверкузенському «Байєру». Наразі Степанов перебуває в оренді в «Нюрнберзі».

Зазначається, що очільник скаутського відділу «Реала» Юні Калафата бачить у Степанові схожість із норвезьким нападником «Манчестер Сіті» Ерлінгом Холандом.

Якщо українець зуміє проявити себе у Другій Бундеслізі у цьому сезоні, то мадридський клуб буде готовий придбати його вже наступного літа.

У цьому сезоні українець провів 3 гри за «Нюрнберг». Минулого сезону Степанов забив 22 м'ячі у 17 матчах за молодіжну команду «Байєра».

