«Реал» цікавиться 18-річним українським форвардом: що відомо

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Минулого сезону Степанов забив 22 м'ячі у 17 матчах за молодіжну команду «Байєра».

Артем Степанов належить леверкузенському «Байєру»

Українським нападником Артемом Степановим цікавиться мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defensa Central.

18-річний форвард належить леверкузенському «Байєру». Наразі Степанов перебуває в оренді в «Нюрнберзі».

Зазначається, що очільник скаутського відділу «Реала» Юні Калафата бачить у Степанові схожість із норвезьким нападником «Манчестер Сіті» Ерлінгом Холандом.

Якщо українець зуміє проявити себе у Другій Бундеслізі у цьому сезоні, то мадридський клуб буде готовий придбати його вже наступного літа.

У цьому сезоні українець провів 3 гри за «Нюрнберг». Минулого сезону Степанов забив 22 м'ячі у 17 матчах за молодіжну команду «Байєра».

Нагадаємо, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.

