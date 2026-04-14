Визначився стадіон, на якому пройде фінал Кубка України з футболу – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначився стадіон, на якому пройде фінал Кубка України з футболу – ЗМІ
Фінал Кубка України відбудеться на «Арені Львів» – джерело

Фінал Кубка України відбудеться у середу, 20 травня 2026 року

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) сьогодні, 14 квітня 2026 року, ухвалив рішення щодо місця проведення фіналу Кубка України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Де може пройти фінал Кубка України

Згідно з інформацією джерела, гра відбудеться у середу, 20 травня 2026 року, на «Арені Львів».

Нагадаємо, 21 та 22 квітня 2026 року відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України

Цього сезону в розіграші Кубка України взяли участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/2 фіналу виступлять переможці чвертьфіналів: представники УПЛ – «Динамо» і «Металіст 1925» та представники першої ліги – «Буковина» і «Чернігів».

Кубок України. 1/2 фіналу

21 квітня 2026 року

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Тернопіль. Стадіон ім. Р. Шухевича. 18:00

22 квітня 2026 року

  • «Металіст 1925» (Харків) – «Чернігів» (Чернігів). Житомир. Стадіон «Полісся». 18:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Визначився стадіон, на якому пройде фінал Кубка України з футболу – ЗМІ
Визначився стадіон, на якому пройде фінал Кубка України з футболу – ЗМІ
