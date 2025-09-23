Визначився суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса

За підсумками жеребкування саме суперник України прийматиме гру.

Відбулося жеребкування матчів Кубка Девіса в плей-офф Першої Світової групи, яке визначило суперника збірної України. Про це інформує «Главком».

У лютому наступного року наша команда зіграє з Люксембургом. За підсумками жеребкування саме суперник України прийматиме гру.

Після перемоги над командою Домініканської Республіки в матчі Другої Світової групи Кубка Девіса збірна України опустилася на одну сходинку і посідає 41-е місце в оновленому рейтингу націй турніру.

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.