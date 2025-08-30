Головна Спорт Новини
Плакала і лупцювала сама себе. Прихильниця Путіна зазнала сенсаційної поразки на US Open

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Плакала і лупцювала сама себе. Прихильниця Путіна зазнала сенсаційної поразки на US Open
Андрєєва здивувала своєю поведінкою
фото: Reuters

Андрєєва, яка була незадоволена своєю грою, під час поєдинку від розпачу почала бити себе ракеткою по нозі

Російська тенісистка Мірра Андрєєва зазнала поразки у третьому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».

Андрєєва, яка була п'ятою сіяною, сенсаційно програла 139-й ракетці світу американці Тейлор Таунсенд із рахунком 5:7, 2:6.

Росіянка, яка була незадоволена своєю грою, під час поєдинку від розпачу почала лупцювати сама себе ракеткою по нозі. Також вона розплакалася у перерві між геймами.

Цього року Андрєєва двічі поступилася суперницям з-за меж топ-100 рейтингу – до цього вона у чвертьфіналі «Ролан Гаррос» програла француженці Лоїс Буассон.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: теніс US Open

