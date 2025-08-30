Плакала і лупцювала сама себе. Прихильниця Путіна зазнала сенсаційної поразки на US Open
Андрєєва, яка була незадоволена своєю грою, під час поєдинку від розпачу почала бити себе ракеткою по нозі
Російська тенісистка Мірра Андрєєва зазнала поразки у третьому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».
Андрєєва, яка була п'ятою сіяною, сенсаційно програла 139-й ракетці світу американці Тейлор Таунсенд із рахунком 5:7, 2:6.
Росіянка, яка була незадоволена своєю грою, під час поєдинку від розпачу почала лупцювати сама себе ракеткою по нозі. Також вона розплакалася у перерві між геймами.
Цього року Андрєєва двічі поступилася суперницям з-за меж топ-100 рейтингу – до цього вона у чвертьфіналі «Ролан Гаррос» програла француженці Лоїс Буассон.
Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.
Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024
Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.
Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.
Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.
Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.
Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.
У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.
