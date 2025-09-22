Донька українського військового виграла турнір WTA в Італії

У фіналі українська тенісистка розгромила італійку Нурію Бранкаччо

Українська тенісистка Олександра Олійникова виграла турнір WTA 125 в італійському Толентіно. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі Олександра розгромила італійську тенісистку Нурію Бранкаччо – 6:2, 6:0.

Для Олійникової це був перший фінал турнірі WTA у кар'єрі.

Варто зазначити, що батько та тренер Олександри Денис Олійников у серпні минулого року повернувся в Україну й став на захист Батьківщини від російської агресії.

Як повідомлялося, збірна України завершила виступи у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Українська пара Марта Костюк та Людмила Кіченок поступилася італійкам Жасмін Паоліні та Сарі Еррані у вирішальному матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025.

У стартовому сеті Паоліні та Еррані виграли три гейми поспіль, а після короткого скорочення відставання з боку українок знову додали і закрили партію – 6:2.

У другому сеті Костюк та Кіченок повели 3:1, проте італійки швидко відновили контроль і завершили матч перемогою – 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. За цей час українки виграли 47% очок на власній подачі та 40% на прийомі, допустивши дві подвійні помилки.

Кубок Біллі Джин Кінг. Півфінал (третій матч)

Марта Костюк / Людмила Кіченок (Україна) – Жасмін Паоліні / Сара Еррані (Італія) 0:2 2:6, 3:6

Таким чином рахунок у протистоянні став 1:2 на користь Італії. У фіналі чинні чемпіонки зіграють проти переможниць пари США – Велика Британія.

Нагадаємо, у стартовому матчі півфінального протистояння збірна України здобула перше очко – Марта Костюк у двох сетах впевнено перемогла Елізабетту Коччаретто.