Кубок Біллі Джин Кінг: Україна зіграла вирішальний поєдинок

Збірна України завершила виступи у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Українська пара Марта Костюк та Людмила Кіченок поступилася італійкам Жасмін Паоліні та Сарі Еррані у вирішальному матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2025.

У стартовому сеті Паоліні та Еррані виграли три гейми поспіль, а після короткого скорочення відставання з боку українок знову додали і закрили партію – 6:2.

У другому сеті Костюк та Кіченок повели 3:1, проте італійки швидко відновили контроль і завершили матч перемогою – 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. За цей час українки виграли 47% очок на власній подачі та 40% на прийомі, допустивши дві подвійні помилки.

Кубок Біллі Джин Кінг. Півфінал (третій матч)

Марта Костюк / Людмила Кіченок (Україна) – Жасмін Паоліні / Сара Еррані (Італія) 0:2 2:6, 3:6

Таким чином рахунок у протистоянні став 1:2 на користь Італії. У фіналі чинні чемпіонки зіграють проти переможниць пари США – Велика Британія.

Нагадаємо, у стартовому матчі півфінального протистояння збірна України здобула перше очко – Марта Костюк у двох сетах впевнено перемогла Елізабетту Коччаретто.

Матч між Костюк та Коччаретто завершився із рахунком 2:0 на користь українки (6:2, 6:3). Марта одразу захопила ініціативу у першій партії, зробивши брейк і довівши сет до перемоги. У другому сеті боротьба була рівною лише на початку, а в підсумку Костюк реалізувала матчпоінт у дев’ятому геймі. Зустріч тривала півтори години.

До слова, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

У чвертьфіналі наша команда здобула другу перемогу поспіль: Еліна Світоліна у напруженому трисетовому матчі переграла першу ракетку Іспанії Паулу Бадосу.

У стартовій грі протистояння Марта Костюк перемогла Джессіку Бузас-Манейро, вивівши Україну вперед. Тож поєдинок Світоліної з Бадосою міг стати вирішальним у долі чвертьфіналу.

Перший сет видався рівним, але все ж перемогу здобула іспанка: 5:7. У другій партії Еліна захопила ініціативу з перших геймів і впевнено зрівняла рахунок – 6:2.

Драматичним вийшов третій сет: Світоліна швидко повела 4:1, але суперниця відновила паритет. Попри це українка зуміла знову перехопити контроль і реалізувала матчбол із другої спроби – 7:5.

Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (другий матч)

Паула Бадоса (Іспанія) – Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 2:6, 5:7

Рахунок у матчевій дуелі – 2:0 на користь України

Цей результат гарантував українській команді історичний вихід до півфіналу турніру.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вийшла вперед у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завдяки перемозі Марти Костюк.

У стартовому поєдинку протистояння українка у двох сетах обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро.