Стало відомо, чи залишився Довбик у заявці «Роми» на Лігу Європи

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Стало відомо, чи залишився Довбик у заявці «Роми» на Лігу Європи
Артем Довбик не допоможе «Ромі» в плейоф Ліги Європи-2025/26
джерело: офіційна сторінка «Роми» у Facebook

Артем Довбик зазнав пошкодження в січні 2026 року

Центральний нападник Артем Довбик опинився поза заявкою «Роми» на плейоф Ліги Європи УЄФА-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Рома» опублікувала свою заявку на плей-оф Ліги Європи-2025/26. Місця для Довбика в ній не знайшлося. Відсутність 28-річного українця в заявці пов'язана з його січневою травмою, через яку він навряд чи зможе грати раніше, ніж у квітні 2026 року.

Римський клуб уже дістався 1/8 фіналу єврокубка, фінішувавши восьмим у турнірній таблиці основного етапу. У березні 2026 року «джаллороссі» зустрінуться з переможцем пари «Динамо» Загреб – «Генк» або «Бранн» – «Болонья».

Контракт римлян із Довбиком розраховано до кінця червня 2029 року. У сезоні-2025/26 центрфорвард відзначився трьома голами й двома асистами в 17-ти матчах.

Нагадаємо, що через травму гравець ризикує пропустити матчі збірної України в плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Для виходу на Мундіаль колективу Сергія Реброва необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде в трьох країнах Північної Америки в 2026 році.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. У другому таймі Україна забила два голи та продовжила боротьбу за путівку на Мундіаль.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Довбик ФК Рома Ліга Європи

