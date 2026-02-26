Агапов належить ЦСКА та грає на правах оренди за «Уфу»

Футболіст Агапов став героєм гучного скандалу

Пропагандисти повідомляють, що російський футболіст Ілля Агапов, якого затримали в Уфі, провів кілька годин у витверезнику. Про це інформує «Главком».

Повідомлялося, що Агапов, який належить ЦСКА та грає на правах оренди за «Уфу», в нетверезому вигляді проник у будівлю дитячої музичної школи, де в нього сталася суперечка з охоронцем, яка викликала правоохоронців.

Зазначається, що Агапова тримали у витверезнику, де він прийшов до тями, після чого його відпустили.

Щодо 25-річного футболіста не стали складати протокол за адміністративне правопорушення.

В «Уфі» повідомили, що проводять внутрішнє розслідування щодо Агапова.

