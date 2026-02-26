Головна Спорт Новини
П'яний російський футболіст проник до музичної школи, а потім опинився у витверезнику

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
П'яний російський футболіст проник до музичної школи, а потім опинився у витверезнику
Агапов належить ЦСКА та грає на правах оренди за «Уфу»

Футболіст Агапов став героєм гучного скандалу

Пропагандисти повідомляють, що російський футболіст Ілля Агапов, якого затримали в Уфі, провів кілька годин у витверезнику. Про це інформує «Главком».

Повідомлялося, що Агапов, який належить ЦСКА та грає на правах оренди за «Уфу», в нетверезому вигляді проник у будівлю дитячої музичної школи, де в нього сталася суперечка з охоронцем, яка викликала правоохоронців.

Зазначається, що Агапова тримали у витверезнику, де він прийшов до тями, після чого його відпустили.

Щодо 25-річного футболіста не стали складати протокол за адміністративне правопорушення.

В «Уфі» повідомили, що проводять внутрішнє розслідування щодо Агапова.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

