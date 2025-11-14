Внучка Трампа посіла останнє місце на своєму дебютному турнірі з гольфу

Кай Трамп зайняла підсумкове 461 місце

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп посіла останнє місце на своєму першому турнірі з гольфу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox news

Кай Трамп зайняла підсумкове 461 місце.

«Я зробила багато хороших ударів – просто не туди», – пояснила свій результат дівчина.

У четвер, 13 листопада, вона дебютувала на жіночому турнірі The Annika у Флориді, де боролася з найкращими гольфістками світу.

Перед стартом Дональд Трамп рекомендував дівчині просто отримувати задоволення від гри і не нервувати.

18-річна Кай мріє стати професійною гольфісткою.

