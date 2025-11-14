Головна Спорт Новини
Внучка Трампа посіла останнє місце на своєму дебютному турнірі з гольфу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
18-річна Кай Трамп мріє стати професійною гольфісткою
Кай Трамп зайняла підсумкове 461 місце

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп посіла останнє місце на своєму першому турнірі з гольфу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox news

«Я зробила багато хороших ударів – просто не туди», – пояснила свій результат дівчина.

У четвер, 13 листопада, вона дебютувала на жіночому турнірі The Annika у Флориді, де боролася з найкращими гольфістками світу.

Перед стартом Дональд Трамп рекомендував дівчині просто отримувати задоволення від гри і не нервувати.

18-річна Кай мріє стати професійною гольфісткою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

