Збірна України з футзалу провела товариську гру з Португалією: результат матчу

Другий товариський поєдинок між збірними Португалії та України відбудеться 21 грудня

Збірна України з футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2026 провела перший із двох товариських матчів проти команди Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Початок поєдинку в португальському містечку Тавіра пройшов у обопільних атаках. Суперники створили по кілька гострих моментів, але відкрити рахунок удалося синьо-жовтим. На 12-й хвилині Даніїл Абакшин відібрав м'яч у португальського опонента й віддав під удар Ігорю Корсуну. Останній не схибив – 0:1. Господарі зуміли відновити рівновагу за п'ять хвилин. Мети досяг потужний удар Рубена Гоїша в самісіньку дев'ятку.

Після перерви, незважаючи на велику кількість моментів у обох воріт, змінити рахунок не вдалося жодній із команд — 1:1.

Товариський матч національних збірних із футзалу

Португалія – Україна – 1:1 (1:1)

Голи: Гоїш (17) – Корсун (12).

Другий товариський поєдинок між збірними Португалії та України відбудеться 21 грудня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Варто зазначити, що збірна України з футзалу готується до фінального турніру Євро-2026.

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3