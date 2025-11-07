Трамп запропонував зробити поблажку Угорщині за купівлю російської нафти

Трамп зазначив, що багато інших європейських країн, які продовжують купувати російську нафту, не стикаються з такими проблемами як Угорщина

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.

Трамп зазначив, що багато інших європейських країн, які продовжують купувати російську нафту, не стикаються з такими проблемами. «Вони не мають таких проблем і купують багато нафти та газу в Росії. І, як вони знають, мене це дуже турбує», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Великий лідер», – сказав Трамп про Орбана. Вони мають провести двосторонній обід.

Як повідомлялося, угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Білого дому спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що негативно ставиться до зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана та американського лідера Дональда Трампа.