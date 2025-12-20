Головна Спорт Новини
Шульга набрав 11 очок в матчі G-ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Клуб Шульги зазнав поразки у чвертьфіналі зимового турніру Showcase

У п’ятницю, 19 грудня, лише один легіонер з розширеного списку національної збірної України з баскетболу зіграв за свій клуб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У G-лізі «Мен Селтікс» поступились переможцю Західної групи «Солт-Лейк-Сіті Старс» у чвертьфіналі зимового турніру Showcase 107:123.

Макс Шульга вийшов у старті, зіграв 31 хвилину, за які набрав 11 очок (4/5 двоочкові, 1/7 триочкові, 0/1 штрафні), зробив 3 підбирання, 8 передач, 2 перехоплення при 4 втратах та 2 фолах.

Загалом Шульга в цьому сезоні зіграв у 13 матчах, в середньому граючи 33 хвилини і набираючи 14.8 очка, 4.6 підбирання, 5.8 передачі.

Далі «Мен Селтікс» за 5-8 місця турніру 21 грудня зіграють проти переможця Південної групи «Остін Торос Сперс».

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

