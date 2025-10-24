Головна Світ Політика
Ердоган запропонував Путіну і Трампу зустрітися в Туреччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним
фото: АР

Ердоган: Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hürriyet.

«Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч. Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог», – сказав Ердоган.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із диктатором Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

«Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, куди повинні прийти, тому я її скасував. Але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Будапешті скоріше перенесена, а не скасована.

Як повідомлялося, Білий дім не відкидає можливості зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, але вона відбудеться лише за умови, що принесе реальний позитивний результат.

