Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ентоні Джошуа зламав щелепу блогеру Джейку Полу під час поєдинку (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Ентоні Джошуа зламав щелепу блогеру Джейку Полу під час поєдинку (відео)
Джейк Пол поступився Ентоні Джошуа в Маямі
скриншот трансляції

Після завершення поєдинку Джейка Пола доправлено до лікарні

У ніч на суботу, 20 грудня, ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) переміг відеоблогера Джейка Пола (12-2, 7 КО) в американському Маямі. Британець декілька разів відправляв суперника у нокдаун, а в шостому раунді завершив бій нокаутом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію поєдинку.

За даними TalkSport, після завершення бою Джейка Пола доправили до лікарні через травми, отримані в бою.

«Здається, у мене зламана щелепа», – сказав Пол відразу після поразки.

Американець певний час перебуватиме під наглядом лікарів. За попередньою інформацією, він не зможе тренуватися протягом двох місяців.

До слова, для Пола ця поразка стала другою в боксерській кар'єрі – вперше він поступився британцеві Томмі Ф'юрі в лютому 2023 року.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зробив подарунок своєму колишньому супернику – ексчемпіону світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

До слова, Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

Теги: бокс Ентоні Джошуа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У боротьбі за статус претендента на пояс IBF Матіас переміг росіянина Дадашева, який пізніше помер від отриманих травм
Володар титулу WBC може бути позбавлений регалій через допінг
21 листопада, 21:31
Олександр відмовився від захисту титулу IBF у 2024 році, але потім повернув собі пояс завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа
Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF
25 листопада, 21:20
Усик: Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером
Усик назвав суперника, з яким хоче провести наступний бій
1 грудня, 18:00
На честь Віктора Володимировича у його рідному місті Українську щорічно проводять турнір з боксу
Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер
6 грудня, 23:10
IBA є невизнаною МОК організацією, тому перемоги на її турнірах не свідчать про високий рівень спортсменів
«Дешева» копія Тайсона: росіянин намагався вкусити олімпійського чемпіона за вухо
15 грудня, 14:43
Усик неодноразово заявляв, що Крим є українським
Окупаційна влада Криму конфіскувала майно Усика
16 грудня, 15:44
Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року
Окупанти в анексованому Криму конфіскували майно Усика
16 грудня, 13:48
Кроуфорд провів майже всі свої поєдинки у кар'єрі в США, за винятком одного в Шотландії
Видатний боксер сучасності Кроуфорд завершив спортивну кар'єру
17 грудня, 16:55
Британський боксер 19 грудня в Маямі (США) проведе бій проти блогера Джейка Пола
Усик зробив Джошуа оригінальний подарунок та розповів йому про історію України
18 грудня, 10:44

Новини

16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства
16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства
Збірна України з футзалу провела товариську гру з Португалією: результат матчу
Збірна України з футзалу провела товариську гру з Португалією: результат матчу
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
Ентоні Джошуа зламав щелепу блогеру Джейку Полу під час поєдинку (відео)
Ентоні Джошуа зламав щелепу блогеру Джейку Полу під час поєдинку (відео)
Усик виставив один зі своїх поясів для благодійного аукціону
Усик виставив один зі своїх поясів для благодійного аукціону
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua