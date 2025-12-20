Ентоні Джошуа зламав щелепу блогеру Джейку Полу під час поєдинку (відео)

Після завершення поєдинку Джейка Пола доправлено до лікарні

У ніч на суботу, 20 грудня, ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) переміг відеоблогера Джейка Пола (12-2, 7 КО) в американському Маямі. Британець декілька разів відправляв суперника у нокдаун, а в шостому раунді завершив бій нокаутом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію поєдинку.

За даними TalkSport, після завершення бою Джейка Пола доправили до лікарні через травми, отримані в бою.

«Здається, у мене зламана щелепа», – сказав Пол відразу після поразки.

Американець певний час перебуватиме під наглядом лікарів. За попередньою інформацією, він не зможе тренуватися протягом двох місяців.

До слова, для Пола ця поразка стала другою в боксерській кар'єрі – вперше він поступився британцеві Томмі Ф'юрі в лютому 2023 року.

