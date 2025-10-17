Трамп повідомив, що США зацікавлені у купівлі українських дронів

Україна пропонує обмін дронів на ракети Tomahawk та інше американське озброєння для посилення оборони



Президент США Дональд Трамп під час брифінгу заявив, що США зацікавлені у придбанні українських дронів. Володимир Зеленський запропонував обміняти дрони на американські системи озброєння, пояснивши стратегічну необхідність Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Під час брифінгу перед закритою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп повідомив, що США хочуть купувати українські дрони. «Ми хочемо купувати дрони в України. Вони дуже якісні», – підкреслив Трамп.

У відповідь Зеленський запропонував обміняти українські дрони на американські ракети Tomahawk та інше озброєння. «Щоб вразити військову ціль, потрібно використовувати сотні дронів разом із «Томагавками» . У нас є дрони, але немає «Томагавків» , – зазначив Зеленський.

«Ми пропонуємо угоду США. Ми даємо їм дрони, а вони нам – «Томагавки» та інше озброєння», – додав він.

Президент України додав, що пропонована угода дозволить США отримати високоякісні українські безпілотники, а Україні – необхідне озброєння для посилення оборони та ударів по стратегічних цілях противника.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.