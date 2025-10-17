Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп повідомив, що США зацікавлені у купівлі українських дронів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп повідомив, що США зацікавлені у купівлі українських дронів
США хочуть купувати українські дрони
фото: gettyimages

Україна пропонує обмін дронів на ракети Tomahawk та інше американське озброєння для посилення оборони 
 

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу заявив, що США зацікавлені у придбанні українських дронів. Володимир Зеленський запропонував обміняти дрони на американські системи озброєння, пояснивши стратегічну необхідність Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Під час брифінгу перед закритою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп повідомив, що США хочуть купувати українські дрони. «Ми хочемо купувати дрони в України. Вони дуже якісні», – підкреслив Трамп.

У відповідь Зеленський запропонував обміняти українські дрони на американські ракети Tomahawk та інше озброєння. «Щоб вразити військову ціль, потрібно використовувати сотні дронів разом із «Томагавками» . У нас є дрони, але немає «Томагавків» , – зазначив Зеленський.

«Ми пропонуємо угоду США. Ми даємо їм дрони, а вони нам – «Томагавки» та інше озброєння», – додав він.

Президент України додав, що пропонована угода дозволить США отримати високоякісні українські безпілотники, а Україні – необхідне озброєння для посилення оборони та ударів по стратегічних цілях противника.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Читайте також:

Теги: Tomahawk обмін озброєння президент Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Король Чарльз III та Трамп оглядають почесну варту під час візиту до Віндзорського замку 17 вересня 2025 року
Експертка з мови тіла проаналізувала взаємодію Трампа і короля Чарльза під час офіційної зустрічі
18 вересня, 02:36
Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії Росією
Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії Росією
20 вересня, 00:32
Вечірнє шоу, яке веде журналіст Джиммі Кіммел, повернеться в ефір 23 вересня
Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір
23 вересня, 08:03
Нетаньягу та Трамп провели спільну пресконференцію
Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч
30 вересня, 05:45
Депутати пропонують нагородити Трампа Нобелівською премією миру за підтримку України
Депутати пропонують нагородити Трампа Нобелівською премією миру за підтримку України
30 вересня, 12:19
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
4 жовтня, 00:27
Канада сподівається привабити іноземних фахівців
Канада отримала унікальний шанс зупинити «відтік мізків»: усе через Трампа
25 вересня, 16:36
Зараз ті, хто керує Придністров'ям, «тихі», бо «бояться» Україну, каже Зеленський
На початку війни з Придністров’я лунали постріли. Зеленський розповів, що зробила Україна
27 вересня, 19:52
Президент: Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну
Зеленський у США зустрівся з представниками виробника Patriot
Сьогодні, 08:51

Політика

Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Американський лідер похвалив костюм Зеленського
Американський лідер похвалив костюм Зеленського

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua