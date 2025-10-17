Перейменування скверу у Чернігові на честь Трампа. Інститут нацпам'яті відреагував

За словами представника Інституту національної пам’яті, на честь людини можуть називати місця тільки після її смерті

Представник Українського інституту національної пам’яті Сергій Бутко назвав перейменування скверу «Казка» у Чернігові на честь Дональда Трампа «надзвичайно грубим порушенням закону та державної політики національної пам’яті українського народу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Бутко наголосив, що на честь людини можуть називати місця тільки після її смерті, адже тільки тоді можна оцінити її життєвий шлях та те, наскільки людина гідна, щоб на її честь називали вулицю, сквер чи інші об'єкти.

«На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у законі «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» частини другої статті третьої», – каже він.

За словами представника Інституту нацпам’яті, депутати міської ради, які ухвалили перейменування були проінформовані юристом про те, що таким чином вони порушують закон.

«На мій погляд – це дуже погано. Тому що у нас у громаді велика кількість претензії. Бо зараз є багато Героїв України (посмертно), які народилися вже у незалежній Україні й віддали своє життя. Вони відзначені найвищими нагородами, а на їх честь немає назв», – пояснив фахівець.

Бутко зазначив, що депутати ухвалили рішення одразу на засіданні, проте спочатку повинна була пройти комісія по топонімії та громадські обговорення. «Рішення одразу ухвалили у сесійній залі. Закон є однозначним, і його норми треба дотримуватися. Я не розумію, чому 22 депутати міськради порушили закон?» – сказав представник Українського інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, у Чернігові депутати ухвалили рішення перейменувати один із міських скверів на честь президента США Дональда Трампа. Це рішення було підтримано 22 депутатами на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради 16 жовтня. Сквер розташований у мікрорайоні Шерстянка і раніше був відомий як сквер «Казка».