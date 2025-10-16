Головна Країна Політика
У Чернігові з'явиться сквер на честь Дональда Трампа

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Чернігові з'явиться сквер на честь Дональда Трампа
Наступним кроком фракції стане звернення до Дональда Трампа та його сімʼї із запрошенням відвідати місто-герой Чернігів
На честь майбутнього лауреата «Нобеля»? У Чернігові перейменували сквер на честь Дональда Трампа

У Чернігові ухвалили рішення перейменувати один із міських скверів на честь президента США Дональда Трампа. Це рішення було підтримано 22 депутатами на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради 16 жовтня. Сквер розташований у мікрорайоні Шерстянка і раніше був відомий як сквер «Казка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Пропозицію про перейменування внесла Марина Семененко. У пояснювальній записці до рішення зазначено, що мета такого кроку – «вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова».

Особливу увагу в документі приділено надіям, які жителі міста покладають на американського політика:

«Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру», – йдеться у записці.

Марина Семененко повідомила, що наступним кроком фракції стане звернення до Дональда Трампа та його сімʼї із запрошенням відвідати місто-герой Чернігів.

Нагадаємо, венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру та згадала у своєму дописі президента США Дональда Трампа. Ба більше, присвятила йому цю премію.

Теги: Чернігів Дональд Трамп

