Володимир Кличко балотуватиметься на посаду президента World Boxing – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Кличко може очолити організацію World Boxing, яка була створена у 2023 році

Вибори президента World Boxing призначені на листопад

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко висунув свою кандидатуру на виборах президента організації World Boxing. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Inside The Games.

Чинний очільник структури Борис ван дер Ворст відмовився від балотування на другий термін. За керівне крісло змагатимуться троє кандидатів: Кличко, президент НОК Казахстану та глава Олімпійської комісії при World Boxing Геннадій Головкін, а також президент Федерації боксу Греції Харіс Маріоліс.

Вибори призначені на листопад. Усі претенденти проходитимуть перевірку незалежною комісією, що складатиметься з трьох експертів без жодних попередніх зв’язків із World Boxing. Список затверджених кандидатів опублікують щонайменше за 30 днів до голосування.

Нагадаємо, World Boxing офіційно підтвердила членство Федерації боксу України (ФБУ), про що вже повідомлено на офіційних ресурсах організації. 

«Це рішення – визнання авторитету української школи боксу та наших спортсменів, які здобувають перемоги на світових рингах навіть у час війни», – зазначили у ФБУ.

Тепер федерація отримає ще ширші можливості для розвитку аматорського боксу, участі в глобальних змаганнях та представництва інтересів України у світовій спільноті.

Наразі до World Boxing входять 125 країн.

World Boxing була створена у 2023 році після того, як МОК позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (AIBA), яку очолює російський олігарх Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри.

Теги: Володимир Кличко бокс спорт

