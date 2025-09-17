Винник здобула для України першу нагороду чемпіонату світу з боротьби

23-річна борчиня шлях до медалі розпочала з перемоги над віцечемпіонкою Європи Ерікою Богнар з Угорщини

У поєдинку за золото українська борчиня поступилася чемпіонці Азії та чемпіонці світу U20 Сакурі Оніші з Японії

Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті світу з боротьби, що проходить у хорватському Загребі. Про це повідомляє «Главком».

Марія Винник виборола срібло у ваговій категорії до 59 кг.

23-річна борчиня шлях до медалі розпочала з перемоги над віцечемпіонкою Європи Ерікою Богнар з Угорщини, далі здолала призерку чемпіонатів світу та Європи, норвежку Отелі Хоє та пройшла до півфіналу чемпіонату світу.

У півфіналі Марія була сильнішою за триразову чемпіонку Пан-американського чемпіонату з Канади Лоренс Борегард.

У поєдинку за золото українська борчиня поступилася чемпіонці Азії та чемпіонці світу U20 Сакурі Оніші з Японії – 8:17.

Чемпіонат світу триватиме до 21 вересня.

Нагадаємо, дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби Абдулрашиду Садулаєву відмовили у візі, тому він не виступив на чемпіонаті світу у Загребі (Хорватія).

«Абдулрашид Садулаєв не виїжджає на чемпіонат світу (через відмову у візі)», – сказав очільник Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі.

Садулаєву 29 років, він є дворазовим олімпійським чемпіоном, шестиразовим чемпіоном світу, чотириразовим чемпіоном Європи та шестиразовим переможцем чемпіонатів Росії.

У квітні 2025 року Садулаєв також не зміг взяти участь у чемпіонаті Європи, що проходив у Словаччині, через відмову у видачі візи. Російські ЗМІ повідомляли, що у 2024 році він отримав 59-місячну заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони

Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

Також Садулаєв березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Садулаєв, який звертався до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з вимогою допустити його до Олімпіади-2024, наводив доволі дивні аргументи, які, на його думку, мали б дозволити йому взяти участь у змаганнях у Парижі. Про це йдеться у матеріалі «Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях».