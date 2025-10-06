Головна Світ Політика
Кремль обговорює можливість нападу на НАТО – єврокомісар Кубілюс

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Кубілюс: Я радий бачити, як у ЄС з’являються нові збройові заводи. Ми надолужуємо згаяне
фото: LRT

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс НАТО й Європа мають готуватися до війни та враховувати методи, які використовують росіяни на фронті 

Німецька розвідка має докази, що в Кремлі точаться обговорення плану нападу на НАТО. Про це в інтерв'ю польській газеті Wyborcza повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає «Главком».

Кубілюс нагадав, що розвідка стверджує про наявність таких даних, але невідомо, чи означає обговорення реальну підготовку до нападу. «Якщо обговорюють – чи планують напад? Ми не знаємо. Проте на такі сигнали слід реагувати надзвичайно серйозно», – підкреслив він.

Єврокомісар також не виключив, що Росія може бути готова до воєнних дій. На його думку, НАТО й Європа мають готуватися відповідно – вчитися не лише на прикладі українського досвіду, а й враховувати методи самих росіян.

Кубілюс додав, що ЄС вже працює над виправленням відставання в оборонній сфері: Комісія почала підтримувати військову промисловість, у результаті чого, за його словами, виробництво гаубичних боєприпасів має зрости в 2025 році. «Я радий бачити, як у ЄС з’являються нові збройові заводи. Ми надолужуємо згаяне», –зазначив він.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що намагався вступити в НАТО, однак йому двічі відмовили з «порогу». 

«Це було у 1954 році, а також у 2000 році під час візиту (американського президента Біла – «Главком») Клінтона. Обидва рази ми отримали відмову, причому з порогу», – заявив Путін, додавши, що Клінтон назвав вступ Росії в альянс нереалістичним.

Нагадаємо, Москва випробовує реакцію НАТО: рої дронів атакували Польщу, а три МіГ-31 проникли в повітряний простір Естонії. Експерти попереджають, що недостатня рішучість Заходу лише заохочує Росію до нових провокацій.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Володимир Путін прагне захопити всю Україну, але розуміє, що не зможе. За словами генсека, війна, ймовірно, закінчиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва.

Генсек НАТО неодноразово заявляв, що союзники працюють над дворівневою системою гарантій безпеки для України, яка має запобігти повторній агресії з боку Росії і гарантувати безпеку України на високому рівні. Перший рівень – це встановлення мирної угоди або припинення вогню, а другий – конкретні гарантії, які нададуть США та Європа.

Теги: розвідка росія Єврокомісар НАТО Європа

