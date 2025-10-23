Головна Світ Економіка
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін
Торгівля та фінанси Білорусі настільки зав’язані на Москву, що країна «втрачає навіть формальні ознаки самостійності»
фото: СЗРУ

Розвідка назвала фінансові проблеми Росії та Білорусі, які виникли через падіння цін на нафту

Економіки Росії та Білорусі вступають у новий рік без «запасу міцності» та з великими фінансовими проблемами. Причиною є падіння цін на російську нафту марки Urals, що ставить під сумнів реалістичність бюджетних планів обох країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Розвідка підкреслює, що ціни на Urals впали до найнижчого рівня з весни, підриваючи фінансову стабільність Москви.

Бюджет Росії спочатку формувався, виходячи з ціни Urals у $70 за барель, але був знижений до $58. На 2026 рік Мінфін РФ очікує лише незначне підвищення до $59. Навіть за цих умов Росія передбачає падіння нафто- та газових доходів на 20% та бюджетний дефіцит мінімум у 3,8 трлн рублів.Котирування Urals вже опускалися нижче встановленої ЄС «стелі» у $47,6 за барель. Перспективи подорожчання виглядають слабкими на тлі зростання видобутку в інших країнах.

СЗР зазначає, що падіння енергетичних доходів загрожує Росії розширенням бюджетного дефіциту та скороченням соціальних витрат.

Економіка Білорусі, яка більш ніж на дві третини залежить від торгівлі з Росією, стикається з прямими втратами.

За дев’ять місяців 2025 року зростання ВВП Білорусі склало лише 1,6% проти запланованих понад 4%. Промислове виробництво скоротилося. Новий прогноз білоруського уряду на наступний рік переглянутий у бік зниження: очікується приріст економіки лише на 2,6%, тоді як ще рік тому Мінськ обіцяв стабільні темпи понад 4%.

Служба зовнішньої розвідки України підсумовує, що торгівля та фінанси Білорусі настільки зав’язані на Москву, що країна «втрачає навіть формальні ознаки самостійності».

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про критичне погіршення економічних та фінансових показників російської залізничної монополії ПАТ «РЖД» (Російські залізниці). Компанія готується до масштабного скорочення управлінського персоналу та заморожування інвестиційної програми, намагаючись підвищити ефективність в умовах стійкого падіння обсягів перевезень. 

Теги: розвідка росія Білорусь

